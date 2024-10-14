Сергей Кущенко об игре ЦСКА – «Зенит»: «Хочется отметить организацию матча. И нам, как Лиге, хотелось бы больше таких историй»

«В первую очередь, я бы хотел отметить организацию матча. Все сошлось: вечер воскресенья, первая встреча ЦСКА и «Зенита» в новом сезоне, работа армейцев со своим беттинговым-партнером, которая позволяет делать такие яркие предматчевые шоу, как концерт Басты.