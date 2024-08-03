У Зеленского снова копают под Порошенко – других врагов не осталось

Украинское Госбюро расседований (ГБР) заинтересовалось ценой продажи телеканала «Прямой» бывшему президенту страны Петру Порошенко в 2021 году Бывший номинальный владелец канала, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Макеенко в своей декларации о доходах за тот год указал, что получил за «Прямой» всего 8 миллионов грн.
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