❗️ Прокуратура контролирует проверку обстоятельств ДТП с автобусом в Симферополе Напомним, автобус №94 столкнулся с двумя автомобилями, затем врезался в здание супермаркета.
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