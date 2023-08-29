Закон, порядок, государство

782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    3,14здежь и провокация!Указ принят. Росс...
  • Николай Герасименко
    А в США и в других странах колонизаторах рабы вообще пенсии не получали! Вы во времени не заблудились случаем?Указ принят. Росс...
  • Юрий Ded
    Всё абсалютно по закону . В правилах же записано . Если ответственный квартиросъёмщик не использует данную жилплощадь...Суммы неподъемные...

Житель Ульяновской области признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений на территории Мордовии

Житель Ульяновской области признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений на территории Мордовии

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего жителя Инзы, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх