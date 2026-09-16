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Politico: мнение фон дер Ляйен о членстве Канады в ЕС застали блок врасплох

Politico: мнение фон дер Ляйен о членстве Канады в ЕС застали блок врасплох

Членов Евросоюза застало врасплох заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Канада станет первым «ассоциированным членом» Европейского союза (ЕС), 16 сентября пишет газета Politico.

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