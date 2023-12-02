Бивол рассказал об общении с Макгрегором

Дмитрий Бивол рассказал, как пообщался со звездами единоборств. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, как пообщался со звездами бокса и ММА на вечере бокса, в главном событии которого встретились Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.
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