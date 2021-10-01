План по сбору штрафов с населения и бизнеса РФ – ₽255 млрд. Каждый шестой рубль бюджета засекречен

Правительство России в ближайшие три года планирует собрать в федеральную казну 255 млрд рублей в виде штрафов, санкций и платежей за возмещения ущерба, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликованной в единой базе Госдумы.
Правительство России в ближайшие три года планирует собрать в федеральную казну 255 млрд рублей в виде штрафов, санкций и платежей за возмещения ущерба, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликованной в единой базе Госдумы.
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