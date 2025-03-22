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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о проблеме износа шин: «Я бы мог просто ехать в своем темпе, но тогда бы скорость упала уже через 2-3 круга»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги спринта перед Гран-при Китая, рассказав, что основной проблемой по ходу заезда стал сильный износ шин – и, как следствие, необходимость контролировать свой темп и ехать максимально аккуратно.

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