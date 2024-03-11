Резолюция по докладу о работе Верховной народной прокуратуры принята на ежегодной сессии ВСНП

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- Резолюция по докладу о работе Верховной народной прокуратуры была принята в понедельник на заключительном заседании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.
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