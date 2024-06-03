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Наташа Королева хочет отправить сына учиться в Японию

Исполнительница Наташа Королева в телепередаче «Ваша Наташа» раскрыла тайны своей частной жизни, вспомнив о своем браке с Игорем Николаевым и объяснив, почему она не хотела становиться мамой в молодом возрасте.

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