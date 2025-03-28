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МИД РФ предупредил «Коалицию желающих» о риске столкновения России и НАТО

МИД РФ предупредил «Коалицию желающих» о риске столкновения России и НАТО

Великобритания и Франция маскируют под видом «миротворческой операции» замысел военной интервенции на Украину.

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