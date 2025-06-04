"Это катастрофа": Россия сама загнала себя в капкан – генерал Михайлов не стал скрывать проблему

Новое время порождает новые войны, новые войны порождают новые силы и средства. 1 июня мы видели, отметил генерал Михайлов, были осуществлены нестандартные формы диверсий, в том числе, причем в разных субъектах Российской Федерации.
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