Ангелина Стречина сыграла первую жену Сергея Жукова, а её муж — фанат «Руки Вверх!»

Перед съёмками любовных сцен Ангелина Стречина не разводит с мужем долгих разговоров. «Ну, у нас сегодня поцелуй, так что пожелай мне удачи», — бросает она актёру Илье Малакову.
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