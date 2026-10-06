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Ангелина Стречина сыграла первую жену Сергея Жукова, а её муж — фанат «Руки Вверх!»

Ангелина Стречина сыграла первую жену Сергея Жукова, а её муж — фанат «Руки Вверх!»

Перед съёмками любовных сцен Ангелина Стречина не разводит с мужем долгих разговоров. «Ну, у нас сегодня поцелуй, так что пожелай мне удачи», — бросает она актёру Илье Малакову.

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