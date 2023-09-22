СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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В Северо-Западном округе города Москвы проходят занятия по пожарной безопасности

В современном мире, где безопасность имеет первостепенное значение, специалисты по профилактической работе пожарно-спасательного отряда №204 регулярно проводят занятия с работниками различных организаций Северо-Западного административного округа.

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