Автомобилист – СКА: прогноз на третий матч 21 марта 2024, КХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 4,5 Счет в серии 2 – 0 (3 : 2, 3 : 1) Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Кто бы мог подумать, что в Екатеринбург команды приедут при счете 2 – 0 в серии в пользу «Автомобилиста».