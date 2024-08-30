Макаревич* заявил, что Родина развернулась на 180 градусов, и заговорил о предательстве

*Иноагент Макаревич опять запутался: то ли он предал Родину, то ли – она его… А больше всего путаницы в вопросе о том, что такое есть Родина в его понимании! Вот, что заявил Андрей Вадимович в интервью одному либеральных Ютуб-каналов: «Когда власти от тебя что-то нужно, она называет себя "Родиной" А я не очень понимаю, что такое предательство Родины.