Политика как он...
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Политика как она есть

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Макаревич* заявил, что Родина развернулась на 180 градусов, и заговорил о предательстве

Макаревич* заявил, что Родина развернулась на 180 градусов, и заговорил о предательстве

*Иноагент Макаревич опять запутался: то ли он предал Родину, то ли – она его… А больше всего путаницы в вопросе о том, что такое есть Родина в его понимании! Вот, что заявил Андрей Вадимович в интервью одному либеральных Ютуб-каналов: «Когда власти от тебя что-то нужно, она называет себя "Родиной" А я не очень понимаю, что такое предательство Родины.

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Комментарии
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Eduard
Сейчас таких придурков хватает.Такое чувство,что в пещерахжили.Поддерживают Украину,а за что,за Майдан,убийства в Одессе,за боинг с 200 пассажирами ими сбитыми?
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7 час.
михаил пензин
России нужен хозяин,а не временщик!
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5 час.
Алексей Горшков
&quot;Родина меня предала&quot;...Напоминает: &quot;Вся рота не в ногу, я один - в ногу&quot;!
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1 час.

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