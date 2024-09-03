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Временное закрытие движения на кольцевой развязке в Салехарде

Временное закрытие движения на кольцевой развязке в Салехарде

Как сообщает Госпаблик Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО во ВКонтакте, с сегодняшнего дня в Салехарде закрыто движение на участке дороги от кольца по улице Объездная к новому кольцу у памятника 501-й стройки «Паровоз».

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