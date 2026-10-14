Первый самарский водопровод был запущен 14 октября 1886 года на пересечении современных улиц Ленинградской и Алексея Толстого и предназначался прежде всего для тушения пожаров.
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