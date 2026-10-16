Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о контроле над стратегическими предприятиями и выступил на форуме «Деловая Россия», глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает перспективы экономического сотрудничества с Москвой после урегулирования конфликта на Украине, а Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников.