«Русские уже ломают замок на воротах в Краматорск»: Создававшуюся годами фортификацию ВСУ наши разносят в считаные дни О чем молчит Минобороны РФ — и почему это молчание жутко пугает «драпатых» «За последнюю неделю российская армия установила полный контроль над городами Часов Яр и Константиновка.
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