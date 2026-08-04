«Русские уже ломают замок на воротах в Краматорск»: Создававшуюся годами фортификацию ВСУ наши разносят в считаные дни О чем молчит Минобороны РФ — и почему это молчание жутко пугает «драпатых» «За последнюю неделю российская армия установила полный контроль над городами Часов Яр и Константиновка.