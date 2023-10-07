Осипов: Детская больница на Коханского будет готова на 40% к концу года

Детская краевая клиническая больница в Чите будет готова на 40% к концу года. Об этом губернатор Осипов в режиме видеоконференции рассказал министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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