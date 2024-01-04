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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукаку забил 6-й гол с ноября – больше всех среди игроков Серии А

Лукаку забил 6-й гол с ноября – больше всех среди игроков Серии А

Ромелу Лукаку забил гол в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе» (2:1). Это 6-й мяч форварда за «Рому» во всех турнирах начиная с ноября 2023 года – лучший показатель среди игроков Серии А.

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