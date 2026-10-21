© Суды общей юрисдикции города МосквыПрезидент США Дональд Трамп приветствовал решение российского коллеги Владимира Путина освободить американского гражданина Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество.
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