Балицкий: в Запорожской области восстановили электроснабжение десяти сел

Специалисты предприятия "Таврия-Энерго" продолжают восстанавливать работу сетей электроснабжения после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов Запорожской области.
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