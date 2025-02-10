Навроцкий: я уничтожил более 40 объектов "пропаганды", в России меня ждет ГУЛАГ

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что будет бороться за благо страны и не считает себя пугливым человеком, поскольку Россия якобы "преследует" его 2 года и ему "грозит ГУЛАГ".
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