Нина Вейсалова: Одной из тем форума станет социализация женщин Крайнего Севера

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ о том, что будут обсуждать на а IV Евразийском женском форуме Одной из тем форума станет социализация женщин Крайнего Севера, в том числе – в условиях кочевых племен.