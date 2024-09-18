Нина Вейсалова: Одной из тем форума станет социализация женщин Крайнего Севера

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ о том, что будут обсуждать на а IV Евразийском женском форуме Одной из тем форума станет социализация женщин Крайнего Севера, в том числе – в условиях кочевых племен.
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