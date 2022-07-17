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Шакил О′Нил: «Уорриорз» были главными претендентами на победу в чемпионате»

Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий TNT Шакил О′Нил заявил, что всегда считал «Голден Стэйт» фаворитом в борьбе за победу в сезоне-2021/22.

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