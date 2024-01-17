В Орле сдвинулись сроки завершения первого этапа реконструкции аэропорта «Южный»

В Орле перенесли сдачу первого этапа реконструкции аэропорта «Южный». Ранее планировалось завершить работы 29 декабря 2023 года, однако, согласно внесённым в контракт изменениям, теперь это 8 октября 2024 года.
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