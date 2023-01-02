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Посол Катара в России: «ЧМ-2022 доказал миру, что арабские и мусульманские страны способны организовывать турниры такого уровня»

Посол Катара в России оценил проведение ЧМ-2022. «Несмотря на значительные вызовы, Катар сумел успешно провести чемпионат мира, чем доказал всему миру, что арабские и мусульманские страны способны организовывать международные мероприятия такого уровня.

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