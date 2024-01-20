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  • Виктор Галкин
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  • Алекс Поручик
    МТ ставь видео в начале, а то начинается автовоспроизведение и вместо того чтоб читать приходится проматывать до конц...Погибнет все живо...

Турецкие отели снизили цены для россиян

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели в Турции снизили цены для российских туристов более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Российскиз союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.

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