Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели в Турции снизили цены для российских туристов более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Российскиз союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.