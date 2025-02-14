ТАСС: в Абхазии в субботу пройдут выборы президента республики

В Абхазии в субботу состоятся выборы президента республики, сообщает ТАСС. Отмечается, что на предстоящих выборах за пост главы республики будут бороться пять кандидатов, среди которых вице-президент Абхазии Бадра Гунба.
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