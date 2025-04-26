Ученые выяснили, почему «сломался» климат

Арктические фьорды могут потерять способность эффективно поглощать углерод из атмосферы из-за глобального потепления Ученые из Арктического университета Норвегии обнаружили, что арктические фьорды могут потерять способность эффективно поглощать углерод из атмосферы из-за глобального потепления.