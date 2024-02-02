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Российские таможенники задержали груз из Китая с формой для ВСУ

Российские таможенники задержали груз из Китая с формой для ВСУ

Груз транзитом должны были доставить из Китая в Польшу.фото: dvtu.customs.gov.ru--> На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» таможенники обнаружили военную форму с символикой ВСУ в грузовом поезде из Китая, сообщил глава Читинской таможни Владимир Игнатьев.

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