На Северном флоте состоялся чемпионат по плаванию с автоматом

Команды, участвующие в соревновании, были поделены на две группы, в первую вошли военнослужащие объединений и соединений, во вторую воинских частей и нахимовцы.
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