Депутат Кузнецова: ВСУ атаковали Лисичанск для привлечения внимания стран Запада

Атака украинских войск на город Лисичанск, расположенный в Луганской народной республике (ЛНР), является очередной попыткой Киева привлечь внимание западных стран и "заработать" на дальнейшие поставки иностранных ракет.
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