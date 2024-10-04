Бета-рецептор X печени: новый рубеж в лечении депрессии и тревоги

Введение В журнале Brain Medicine опубликован обзор, авторы которого — доктор Сяоюй Сун (Xiaoyu Song) и профессор Ян-Оке Густафссон (Jan-Åke Gustafsson) из Университета Хьюстона (University of Houston) и Каролинского института (Karolinska Institutet) — исследуют терапевтический потенциал бета-рецептора X печени (LXRβ) в лечении депрессии и тревожных расстройств.