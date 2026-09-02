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Кыргызстан получил первую партию китайских бронеавтомобилей Dongfeng Warrior CSK-182 4x4 третьего поколения, став тем самым первым оператором бронеавтомобилей этого типа в СНГ.

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