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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УАФ попросит УЕФА наказать «Сосьедад» из-за флага ДНР на трибуне в матче с «Динамо» Киев

В четверг испанский клуб дома обыграл «Динамо» Киев (3:0) в матче Лиги Европы. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во время празднования одного из голов фанаты «Реал Сосьедад» показали флаг ДНР.

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