Путин назвал Украину искусственно созданном в истории СССР государством

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, запись которого была опубликована на сайте TCN (Tucker Carlson Network) 9 февраля, заявил что Украина ― искусственно созданная республика, появившаяся в 1922 году в процессе формирования СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии