Путин назвал Украину искусственно созданном в истории СССР государством

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, запись которого была опубликована на сайте TCN (Tucker Carlson Network) 9 февраля, заявил что Украина ― искусственно созданная республика, появившаяся в 1922 году в процессе формирования СССР.