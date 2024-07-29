Экспериментальный препарат уничтожил ВИЧ в мозге

Препарат для лечения рака уничтожил ВИЧ в мозге приматов Ученые Тулейнского университета в США обнаружили, что экспериментальный препарат, изначально разработанный для лечения рака, может эффективно уменьшить уровень ВИЧ в мозге.
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