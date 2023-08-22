Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал условия для завершения специальной военной операции на Украине

Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал условия для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.
Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал условия для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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