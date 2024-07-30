Гражданам Великобритании рекомендовано срочно покинуть Ливан

Великобритания посоветовала своим гражданам покинуть Ливан, в то время как активизируются усилия по предотвращению эскалации между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» после субботнего нападения на Голанские высоты.
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