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«Надеюсь, это не прямой эфир». Интервью Луки Дончича было прервано стонами

«Надеюсь, это не прямой эфир». Интервью Луки Дончича было прервано стонами

Лидер «Далласа» отвечал на вопросы журналистов после победы над «Оклахомой» во второй встрече серии (119:110, 1-1), которая прошла на площадке соперника.

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