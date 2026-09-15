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Киберэксперт Курочкин назвал быструю разрядку батареи у смартфона главным признаком заражения вирусами

Киберэксперт Курочкин назвал быструю разрядку батареи у смартфона главным признаком заражения вирусами

Некоторые особенности в работе смартфона могут свидетельствовать о заражении вирусом. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с ОТР рассказал, на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание.

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