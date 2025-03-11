Российские военные окружили Суджу: главные новости СВО за 11 марта

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Российские военные ведут бои в окрестностях оккупированной ВСУ курской Суджи, в Московской области сбито около сотни украинских дронов, а в офисе Зеленского оценили переговоры с Соединенными Штатами.
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