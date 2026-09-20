Good Intentions Paved The Road To The 2008 Financial Crisis Authored by Paul Mueller via The Daily Economy, This week marks the eighteenth anniversary of the failure of Lehman Brothers, a key event of the 2008 global financial crisis (GFC).
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