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«Пена вскоре сойдет. На них надо смотреть с сожалением, как доктор на больных пациентов». Васильев о недовольстве западных стран из-за решения МОК по России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев  иронично высказался о реакции Запада на решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

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