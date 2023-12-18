Мини-дроны добавили Су-57 силы и незаметности

Эксперты объяснили, как бортовые беспилотники повлияют на боевые возможности Су-57 @ Сергей Бобылев/ТАСС Tекст: Илья Абрамов Истребитель Су-57 получит в свой арсенал новый тип вооружения – мини-беспилотники.
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