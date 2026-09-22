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Пожар в Стерлитамаке, новые санкции ЕС и речь Трампа в ООН: новости 22 сентября

Пожар в Стерлитамаке, новые санкции ЕС и речь Трампа в ООН: новости 22 сентября

МЧС России/ТАСС Крупный пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в торговом центре в Стерлитамаке, а в Нью-Йорке стартовала общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН, где с трибуны выступил президент США Дональд Трамп.

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