Пожар в Стерлитамаке, новые санкции ЕС и речь Трампа в ООН: новости 22 сентября

МЧС России/ТАСС Крупный пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в торговом центре в Стерлитамаке, а в Нью-Йорке стартовала общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН, где с трибуны выступил президент США Дональд Трамп.