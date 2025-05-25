В Госдуме предложили запретить продажу невозвратных авиабилетов

﻿﻿Поскольку деньги невозвратные, они часто «исчезают», пояснил депутат Михаил Матвеев. Фактически такой билет подлежит возврату, но пассажир не получает даже «символической» компенсации, поэтому он не будет сообщать авиакомпании о своем решении не лететь.