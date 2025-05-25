В Госдуме предложили запретить продажу невозвратных авиабилетов

Поскольку деньги невозвратные, они часто «исчезают», пояснил депутат Михаил Матвеев. Фактически такой билет подлежит возврату, но пассажир не получает даже «символической» компенсации, поэтому он не будет сообщать авиакомпании о своем решении не лететь.
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